Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту 11 километров

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 11 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. Об этом сообщили в местном филиале Геофизической службы РАН.

По словам главы вулканостанции в поселке Ключи Юрия Демянчука, происходящее может быть связано с ростом нового купола на вулкане.

Шивелуч считается самым северным действующим вулканом Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около пяти тысяч человек.

Возраст вулкана оценивается в 60–70 тысяч лет. Шивелуч регулярно проявляет вулканическую активность и остается одним из наиболее заметных действующих вулканов региона.

Тем временем Камчатка уже готовится к осенним изменениям погоды. В ночь на 11 сентября на вулкане Горелый впервые в этом сезоне выпал снег. Температура воздуха в регионе снизилась, а осадки прошли в горных районах. Для Камчатки снег в это время года считается обычным явлением.

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