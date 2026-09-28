Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту 11 километров

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 20 0

Специалисты связывают мощный выброс с ростом нового лавового купола.

Камчатский вулкан Шивелуч что произошло

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 11 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. Об этом сообщили в местном филиале Геофизической службы РАН.

По словам главы вулканостанции в поселке Ключи Юрия Демянчука, происходящее может быть связано с ростом нового купола на вулкане.

Шивелуч считается самым северным действующим вулканом Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около пяти тысяч человек.

Возраст вулкана оценивается в 60–70 тысяч лет. Шивелуч регулярно проявляет вулканическую активность и остается одним из наиболее заметных действующих вулканов региона.

Тем временем Камчатка уже готовится к осенним изменениям погоды. В ночь на 11 сентября на вулкане Горелый впервые в этом сезоне выпал снег. Температура воздуха в регионе снизилась, а осадки прошли в горных районах. Для Камчатки снег в это время года считается обычным явлением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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