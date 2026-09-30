МИД России вызвал посла Дании из-за маневров вертолета над российским корветом

МИД России вызвал посла Дании Р. Холмбое и заявил решительный протест. Причиной стали действия вертолета ВВС Дании типа «Fennec» в отношении корвета «Сообразительный» Балтийского флота. Об этом сообщает российское дипведомство.

Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. Вертолет опасно приблизился и завис на высоте менее 50 метров над российским кораблем. Это создавало реальную угрозу безопасности мореплавания, риск прямого и косвенного столкновения, а также помехи в работе корабельного оборудования. Предупреждения о небезопасной высоте, неоднократно переданные экипажем на международных частотах, были проигнорированы.

Чтобы привлечь внимание, с борта корвета выпустили две сигнальные световые ракеты в сторону, противоположную от вертолета. После этого он прекратил провокационные действия и покинул район нахождения корабля. Эти факты подтверждаются данными объективного контроля.

Датскому дипломату указали, что российская сторона расценивает опасные маневры как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. В МИД подчеркнули неприемлемость и абсурдность обвинений датских властей в адрес России. Также отмечено, что в условиях повышенной напряженности в Балтийском регионе, связанной с возросшей антироссийской военной активностью НАТО, повторение подобных действий может привести к эскалации и создать риск серьезного инцидента.

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