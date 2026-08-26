Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Антальи в Екатеринбург

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 129 0

По предварительной информации, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.

Смерть пассажира на борту самолета: новости

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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Пассажир скончался на борту самолета, летевшего из турецкой Антальи в Екатеринбург. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте Казахстана.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося — по предварительной информации, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности.

«В настоящее время проводятся комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — добавили в сообщении.

Другую информацию в ведомстве отказались разглашать, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана

По данным мониторингового сайта Flightradar, борт садился в аэропорту Атырау. Как отметило местное издание Ак Жайык, россиянин возвращался после отдыха в Турции. Источник информации в публикации не указан.

Ранее 22 июня пассажир умер после дебоша на рейсе Москва-Омск. Агрессор достал ножницы, бегал по салону и атаковал напуганных пассажиров, а затем попытался прорваться в кабину пилота. Дебошира скрутили и связали, а затем он неожиданно скончался.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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