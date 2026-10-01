Выжила после инъекций: в США не смогли провести первую за 200 лет казнь женщины

В американском штате Теннесси сорвалась казнь первой за последние 200 лет приговоренной к смерти женщины Кристы Гейл Пайк. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

По данным газеты, осужденную привели на казнь 30 сентября в 19:27. Вскоре ей ввели первую дозу инъекции пентобарбитала. Но женщина осталась в сознании, лишь говорила о том, что с ее рукой что-то не так. К 20:26 ей ввели еще одну дозу смертельной инъекции. Это привело к хрипам, которые продлились до 20:53.

После этого микрофон был выключен, а занавес между камерой и комнатой наблюдения, где находились журналисты, закрыли. По сообщениям адвокатов Пайк, их подопечную после произошедшего увезли на машине скорой помощи.

Она была приговорена к смертной казни в 18 лет за убийство сокурсницы Коллин Слеммер в 1995 году. По данным следствия, Пайк со своим молодым человеком заманили жертву в заброшенное здание. Там они подвергли ее пыткам, а затем убили. На теле девушки преступники вырезали сатанинскую* символику. Подобные элементы они оставили и на месте преступления.

Кроме того, Пайк забрала себе в качестве «трофея» осколок черепа Слеммер.

В день казни, всего за час до назначенного времени, Апелляционный суд отозвал назначенное наказание. К этому привели заявления адвокатов осужденной. Защита настаивала на том, что при вынесении приговора не был учтен факт сексуального насилия, которому Пайк подверглась в детстве.

Но спустя еще несколько часов Верховный суд США это решение отменил.

Если бы казнь 50-летней Кристы Пайк состоялась, то она стала бы первой женщиной, к которой была применена эта мера в штате Теннесси за последние 200 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Египте вынесли смертные приговоры 12 фигурантам дела о наркотиках. Одной из осужденных оказалась продюсер и ведущая Сара Халиф.

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* — Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России.