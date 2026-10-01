Выжила после инъекций: в США не смогли провести первую за 200 лет казнь женщины

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Всего за час до исполнения наказания процедуру чуть не отменили.

Казнили ли приговоренную к смерти в Теннесси

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В американском штате Теннесси сорвалась казнь первой за последние 200 лет приговоренной к смерти женщины Кристы Гейл Пайк. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

По данным газеты, осужденную привели на казнь 30 сентября в 19:27. Вскоре ей ввели первую дозу инъекции пентобарбитала. Но женщина осталась в сознании, лишь говорила о том, что с ее рукой что-то не так. К 20:26 ей ввели еще одну дозу смертельной инъекции. Это привело к хрипам, которые продлились до 20:53.

После этого микрофон был выключен, а занавес между камерой и комнатой наблюдения, где находились журналисты, закрыли. По сообщениям адвокатов Пайк, их подопечную после произошедшего увезли на машине скорой помощи.

Она была приговорена к смертной казни в 18 лет за убийство сокурсницы Коллин Слеммер в 1995 году. По данным следствия, Пайк со своим молодым человеком заманили жертву в заброшенное здание. Там они подвергли ее пыткам, а затем убили. На теле девушки преступники вырезали сатанинскую* символику. Подобные элементы они оставили и на месте преступления.

Кроме того, Пайк забрала себе в качестве «трофея» осколок черепа Слеммер.

В день казни, всего за час до назначенного времени, Апелляционный суд отозвал назначенное наказание. К этому привели заявления адвокатов осужденной. Защита настаивала на том, что при вынесении приговора не был учтен факт сексуального насилия, которому Пайк подверглась в детстве.

Но спустя еще несколько часов Верховный суд США это решение отменил.

Если бы казнь 50-летней Кристы Пайк состоялась, то она стала бы первой женщиной, к которой была применена эта мера в штате Теннесси за последние 200 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Египте вынесли смертные приговоры 12 фигурантам дела о наркотиках. Одной из осужденных оказалась продюсер и ведущая Сара Халиф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Вдохновители и мыслители: в чем жизненное предназначение рожденных в март...

Последние новости

10:08
В трех регионах России задержаны члены банды Басаева и Хаттаба
10:00
«Экономит кровь пехоты»: как российская артиллерия помогает штрумовикам в Волчанском котле
9:55
Почти в два раза младше: Джим Керри тайно женился на художнице
9:51
Выжила после инъекций: в США не смогли провести первую за 200 лет казнь женщины
9:38
Украина больше не может производить сталь
9:14
Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня