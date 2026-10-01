Вновь загадки: радиостанция «Судного дня» отправила два послания за сутки

Радиостанция «Судного дня» отправила два послания за сутки

Радиостанция УВБ-76, больше известная как радио «Судного дня», за утро 1 октября передала сразу два загадочных послания. Об этом проинформировал Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение прозвучало в эфире в 07:12 утра по московскому времени. Второе можно было услышать через три минуты.

Традиционно перед каждым посланием прозвучал неизменный с 2021 года позывной из четырех букв «НЖТИ». После этого уже следует набор цифр, кодовое слово и вновь числа.

«45320 БАЛЕТОМАНКА 9064 6939», — гласило первое октябрьское сообщение.

«44103 АРОБЕРН 1203 5221», — прозвучало в эфире позднее.

Эта радиостанция ведет вещание круглосуточно на чистоте 4625 килогерц. В большинстве своем эфир заполняет монотонный звуковой сигнал, который больше напоминает гудение или жужжание. Поэтому радио «Судного дня» называют просто «Жужалкой». Однако изредка этот однообразный звук прерывается сообщениями на русском языке. Кроме того, периодически на их волне можно услышать щелчки, обрывки мелодий или неразборчивые фрагменты разговоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предыдущее загадочное послание от радио «Судного дня» прозвучало 28 сентября.

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