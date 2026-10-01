Газовый баллон взорвался в квартире в подмосковном Одинцове
Ударная волна выбила ударные перегородки и повредила балкон.
Фото: 5-tv.ru
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Газовый баллон взорвался в одной из квартир в подмосковном Одинцове. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Взрыв произошел в многоквартирном доме на 19 этаже. В результате инцидента ударной волной выбило межкомнатные перекрытия и повредило балконные ограждения.
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели МЧС России предотвратили взрыв газовых баллонов в Южно-Сахалинске. Произошло возгорание хозяйственной постройки на Почтовой улице. Внутри помещения стояли три газовых баллона. Спасатели вынесли их из охваченного огнем посещения, тем самым предотвратив взрыв.
Пожар на площади в 50 квадратных метров был ликвидирован. В тушении задействовали десять сотрудников МЧС и две единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.
Также 5-tv.ru писал о том, что в котельной на территории академии настольного тенниса в Оренбурге произошел взрыв газа.
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