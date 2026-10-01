Пытался ограбить: слон атаковал туристку из России на Шри-Ланке

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 13 0

Животное повалило девушку на землю, когда она ехала на тук-туке.

Слон на Шри-Ланке атаковал туристку из России

Фото: www.globallookpress.com/Gayan Sameera

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Слон на Шри-Ланке атаковал туристку из России

Гражданка России пострадала на Шри-Ланке в результате нападения слона. Об этом сообщили РИА Новости.

Инцидент произошел, когда девушка передвигалась на тук-туке. Слон вышел на проезжую часть и потянулся к рюкзаку туристки, где находились фрукты, документы и деньги. Пострадавшая попыталась удержать поклажу, но животное подхватило ее и бросило на землю. Медики зафиксировали у россиянки травмы руки, глаза и спины.

В страховой компании также изучили нестандартные случаи, повлекшие страховые компенсации. По данным компании, в нынешнем году подобное происходило нередко.

Еще один инцидент со страховкой на Шри-Ланке случился в море. Женщину укусило неопознанное существо, однако поначалу серьезных симптомов не наблюдалось. Спустя время место укуса начало воспаляться, и ей пришлось обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на протяжении 14 лет дикий слон совершал атаки на родственников одной семьи, став причиной гибели четырех человек. Последними жертвами оказались молодая женщина и ее малолетний сын. Прежде эта же семья уже сталкивалась с этим животным: в декабре 2012 года тот же слон затоптал насмерть родителей Шаничары. В администрации национального парка Читван заявили, что Дхурбе — особо опасный одиночка, начавший нападать на людей еще в 2010 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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