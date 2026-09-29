В России запретили вывоз крупной суммы наличных рублей в ряд стран

В России запретили вывоз суммы более миллиона рублей наличными в страны Евросоюза и еще ряд государств. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был выложен на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства — члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей один миллион рублей, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы», — говорится в документе.

В случае если данный запрет будет нарушен, то у физических лиц изымут сумму, превышающую один миллион рублей. А у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей деньги будут изымать в полном объеме.

Также в указе президент поручил МВД, ФСБ и таможенной службе России обеспечить все необходимое для реализации данного указа. А Центробанку и правительству РФ за три месяца утвердить порядок учета наличных рублей, которые вывозятся из страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по вопросам временных ограничительных мер.

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