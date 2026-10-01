Свадьба в Азербайджане обернулась массовым отравлением

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 10 0

Среди пострадавших оказались 23 ребенка.

Свадьба в Азербайджане: 91 человек отравился

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В Кюрдамирском районе Азербайджана 91 человек отравился на свадебном торжестве. Об этом сообщают местные новостные издания со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Число пострадавших достигло 91 человека. Среди них — 68 взрослых и 23 ребенка. Всем оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося, ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что региональное управление Следственного комитета завершило расследование дела о сбыте спиртосодержащей продукции в Ленинградской области. Жертвами употребления напитка стали более 45 человек.

По версии следствия, организатором схемы выступил житель Санкт-Петербурга, ранее судимый за мошенничество. В 2025 году он сформировал группу из пяти человек и задействовал коммерческую организацию, на складах которой в Тосненском районе хранилась конфискованная и изъятая из оборота продукция. Условия хранения не отвечали требованиям безопасности: охрана отсутствовала, учет не велся. Следователи допросили свыше 100 свидетелей, более 40 человек признаны потерпевшими. Материалы дела составили 45 томов.

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