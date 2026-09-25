Шестеро окажутся в суде Ленобласти за смерть 45 человек от суррогата

В Ленобласти завершили дело о сбыте продукции с метанолом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о продаже спиртосодержащей продукции в Ленинградской области. Следствие считает, что ее употребление привело к гибели более 45 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, схему организовал ранее судимый за мошенничество житель Санкт-Петербурга. В 2025 году он собрал группу из пяти человек и использовал коммерческую организацию, которая хранила конфискованную и изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию на складах в Тосненском районе.

Как установили следователи, условия хранения не соответствовали требованиям безопасности. На территории не было охраны, посторонние могли свободно попасть в помещения, а учет продукции и ее последующей утилизации фактически не велся.

С мая по сентябрь 2025 года участники группы, как полагает следствие, наладили незаконную продажу спиртосодержащей жидкости в регионе. Позже экспертиза показала, что в ней содержался метанол в концентрации, превышавшей допустимые значения.

Всего, по данным СК, было продано более 20 тысяч литров опасной жидкости. Выручка от ее реализации превысила 6,5 миллионов рублей. Следствие установило причинную связь между употреблением продукции и смертельными отравлениями более 45 человек. Еще нескольким гражданам был причинен тяжкий вред здоровью.

Расследование оказалось масштабным. Следователи допросили более 100 свидетелей, свыше 40 человек признали потерпевшими. Во время обысков на складах нашли более 198 тонн спиртосодержащей продукции. По делу провели 80 судебных экспертиз, а также многочисленные осмотры, выемки и очные ставки.

Материалы уголовного дела заняли 45 томов. Обвиняемые по-прежнему находятся под стражей. Кроме того, суд арестовал деньги троих фигурантов, чтобы обеспечить гражданские иски и возможные имущественные взыскания.

Теперь следствие считает доказательственную базу достаточной для передачи дела в суд.

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