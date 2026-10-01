Исторический особняк горит в центре Петербурга: видео

В Петербурге загорелся исторический особняк Ф. Л. Миллера

В Санкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора полыхает исторический Особняк Ф. Л. Миллера. В здании никто не жил и не арендовал помещения, его планировали отреставрировать.

По информации МЧС, ранг пожара повысили до номера 2. Сведения о пострадавших не поступали.

Особняк Миллера — объект культурного наследия регионального значения. На протяжении многих лет он был знаковым местом светской и культурной жизни Петербурга. До сегодняшнего дня в здании сохранялись ценные интерьеры: лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева. Ранее сообщалось, что в реставрацию дома инвестируют свыше 750 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии в Ярославской области. В результате сильного пожара на пиротехническом заводе погибли 14 человек. Взрывной волной задело девять домов в селе, большая часть Кубринска оказалась обесточена. По одной из версий, завод по производству петард «Салют Юг» мог загореться из-за короткого замыкания. Огонь быстро распространился на два близлежащих здания, где хранилась пиротехника, что привело к мощному взрыву. В производственном цеху в этот момент находились 15 человек. 14 погибли в пожаре, один рабочий был госпитализирован.

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