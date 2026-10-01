Пожар в особняке Миллера в Петербурге перекинулся на соседнее здание

Пожар в историческом особняке Миллера в Санкт-Петербурге перекинулся на соседнее здание, сообщает с места событий корреспондент 5-tv.ru. Сообщается, что жители соседнего дома были эвакуированы.

МЧС повысило ранг пожара до номера три. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров.

В особняке Миллера никто не жил, пустые комнаты не арендовались. На реставрацию здания планировалось выделить более 750 миллионов рублей. Особняк Миллера с 2021 года является объектом культурного наследия регионального значения. Начало существования здания уходит во вторую половину XVIII века, однако несколько раз дом перестраивался. До сегодняшнего дня в особняке сохранились лепнина, изразцовая отделка, декор из натурального дерева и камины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате сильного пожара на пиротехническом заводе в Ярославкой области погибли 14 человек. В селе взрывной волной повреждены девять домов, а большая часть Кубринска осталась без электричества. По одной из версий, причиной пожара на заводе «Салют Юг» стало короткое замыкание. Огонь быстро охватил два соседних здания, где хранилась пиротехника, что привело к сильному взрыву. В момент происшествия в цеху находились 15 человек. В результате пожара погибли 14 работников, один человек был доставлен в больницу.

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