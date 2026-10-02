Оперативник погиб в перестрелке с наркоторговцами под Наро-Фоминском

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 43 0

Преступники открыли огонь по силовикам во время ликвидации подпольной лаборатории.

Перестрелка полиции с наркоторговцами под Наро-Фоминском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Наркоторговцы застрелили оперуполномоченного в ходе ликвидации подпольной нарколаборатории в деревне Паново под Наро-Фоминском. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Убитый — Павел Шевяков, служивший в полиции больше 11 лет. Его группа прибыла в частный дом по поступившей наводке о наркоторговцах. Как только полицейские постучались в дверь, один из фигурантов приоткрыл дверь и сразу выстрелил. Остальные полицейские открыли ответный огонь, убийцу офицера ликвидировали. Второй преступник смог закрыться в доме, на место прибыли тяжеловооруженные силовики.

Фото: 5-tv.ru

Стрельба по полицейским — тяжкое преступление, поэтому решаются на него лишь самые беспринципные преступники. Подобный случай произошел в апреле 2026 года в поселке Аккермановка под Оренбургом — тогда четверо полицейских пытались задержать находившегося в федеральном розыске подозреваемого в особо тяжком преступлении. Мужчина устроил перестрелку, один сотрудник погиб, трое получили ранения.

Убитым оказался участник СВО, старший лейтенант Никита Гнусин — в злополучный день ему исполнилось 28 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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