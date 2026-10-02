Пациент с подозрением на чуму умер в райбольнице в Иркутской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 30 0

Из-за подозрения на особо опасную инфекцию в регионе собрали противоэпидемическую комиссию.

Пациент с подозрением на чуму умер в Иркутской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пациент с подозрением на чуму умер в Иркутской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мужчину госпитализировали в районную больницу 29 сентября, а 1 октября он скончался. Взяты анализы на возбудителя чумы, однако результаты исследований пока неизвестны. Прием новых пациентов в больнице временно приостановили, а в других отделениях провели дезинфекцию.

В пятницу, 2 октября, из-за подозрения на особо опасную инфекцию в Иркутской области собрали противоэпидемическую комиссию. В ее работе приняли участие главный государственный санитарный врач России Анна Попова и губернатор региона Игорь Кобзев. На заседании обсудили появившуюся информацию о подозрении на случай заболевания жителя региона особо опасной инфекцией.

Все люди, которые контактировали с пациентом, находятся под медицинским наблюдением. По данным региона, их тесты на инфекцию дали отрицательный результат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор и Национальный центр зоонозных инфекций Монголии продолжают совместный контроль за природными очагами чумы. Специалисты двух стран проводят мониторинг трансграничного Сайлюгемского природного очага, который расположен на территории России и Монголии. Его площадь составляет около 29 тысяч квадратных километров.

В 2026 году исследования более 200 проб полевого материала подтвердили высокую эпизоотическую активность очага, в том числе у границы с Россией. Совместный проект по противодействию чуме реализуется уже более десяти лет.

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