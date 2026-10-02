Руки вниз: как лазерное шоу на концерте может испортить ваш смартфон

О том, почему на концерте группы «Руки Вверх!», те самые руки лучше опустить вниз. Лазерное шоу звезд российской эстрады оказалось очень эффектным для глаз, но губительным для матриц смартфонов. Теперь вместо четкой картинки на фотографиях появляются цветные точки и полосы. Как не остаться без техники и можно ли взыскать ущерб — разбирался корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Шоу-программа должна быть эффектная — дефектный результат только омрачил нескольких фанатов, пришедших на концерт группы «Руки Вверх!».

И все из-за селфи на долгую память. Вот так обычно все происходит.

Анна скучает теперь по четким фото и видео. Это в ее телефон во время концерта навсегда заселились битые пиксели.

«Просто хотелось бы пожелать, чтобы со сцены для таких, как мы, которые не знают, что лазеры могут повредить камеры, делать небольшое объявление уже прям перед концертом», — сказала Анна Игнатенко.

Владислав тоже был на том концерте в Ростове — и тоже теперь считает на экране цветные точки и выцветшие линии.

«Сейчас мы в обычной жизни, в работе, если начинаем снимать на камеру, то у нас появляются дефекты в виде точек на камере», — сказал Владислав Донченко.

Кто-то заметил проблему сразу, кто-то спустя время. За короткое время — несколько аналогичных случаев. И это с выступления только одного артиста.

Это в темноте тоненький лучик кажется безобидным украшением, а теперь представьте, что таких десятки или сотни. Одна яркая вспышка может превратить технику в кирпич. Особенно если пучок света ударит прямиком в объектив.

На концертах теперь даже рекомендуют: руки вверх лучше не поднимать, если в них телефон с активной камерой.

«Лучи лазера практически попадали весь концерт на нас. Они прям били в лицо зрителям. Через несколько дней мы поехали в гости и решили сфотографировать на природе. И тогда я увидела какие-то розовые пятна и такие размывчатые полосочки», — расказала Мирослава.

В теории лазеры большой мощности использоваться на шоу не должны, иначе вместе с техникой и глаза испортить можно. Но для фотоаппарата и смартфонов даже самый слабый луч может сработать как цифровой скальпель.

«Если лазерные лучи шли выше вашего телефона и выше вашей головы, то и вы снимая лазерное шоу, которое было над вами, то такая съемка безопасна. Но если вы видите, что вы сами по какой-то причине стали выше или лазерные лучи опустились ниже, то это тот случай, когда лазер уже может испортить вашу матрицу», — сказал техник-инженер Владимир Бауман.

Эксперты вообще рекомендуют не производить съемку в таких условиях.

«Даже если вы ничего не снимаете на камеру, а просто держите свой телефон, и в него попадает лазер, линза все равно соберет эту энергию в один пучок, в одну точку, и камера будет испорчена», — сказал инженер-физик Илья Рыбальченко.

Пострадавшие, тем не менее, пытаются выяснить, с кого им взыскать ущерб. Организаторы говорят, что перед шоу прямо со сцены предупреждали о последствиях. На экраны выводятся предупреждения.

Но юристы отмечают, что такое предупреждение не является стопроцентной гарантией освобождения от ответственности. Добиться компенсации возможно.

«С учетом того, что у нас данные правоотношения регулируются непосредственно законом о защите прав потребителей, то в первую очередь ответственность у нас будет нести организатор концерта», — сказал адвокат Роман Францев.

Потому что спецэффекты должны все-таки зажигать зал, а не выжигать пиксели. Но все-таки иногда лучший способ сохранить смартфон — это смотреть на сцену, а не в экран.

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