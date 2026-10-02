Машина мечты не доехала: аферисты обманули женщину на 2,5 миллиона рублей

Мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей под предлогом продажи автомобиля

Аферисты воспользовались желанием жительницы Владикавказа купить новую иномарку и обманули ее на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по РСО-Алания.

По данным полиции, 50-летняя жительница Владикавказа наткнулась в одном из мессенджеров на пост о продаже желанной «ласточки». Женщина обрадовалась возможности воплотить давнюю мечту и откликнулась. С ней связался лжепродавец и пообещал подогнать авто после оплаты.

С мая по июнь 2026 года жертва отправила аферистам в общей сложности порядка 2,5 миллиона рублей — эти финансы якобы шли на оплату прохода таможни, а также транспортировку. После получения всей суммы мошенники перестали выходить на связь и заблокировали обманутую женщину. Машина до нее так и не доехала.

МВД возбудило уголовное дело, силовики выясняют личности всех причастных.

«В МВД призывают быть бдительными: перед тем как переводить деньги, обязательно проверяйте продавца. Не стоит доверять предложениям о продаже автомобилей по подозрительно низкой цене — это частый признак обмана», — напомнили в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники при помощи фейкового сообщения о взломе Госуслуг обманули пенсионерку на 15,6 миллиона рублей.

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