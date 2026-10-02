Звонок о взломе Госуслуг стоил пенсионерке 15,6 млн рублей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Мошенники действовали по классической схеме: они позвонили женщине от имени сотрудников ведомств.

Пенсионерка из Ростокина отдала мошенникам 15,6 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Пенсионерка из района Ростокино лишилась более 15,6 миллиона рублей после телефонного разговора с мошенниками. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Злоумышленники убедили женщину, что ее аккаунт на Госуслугах якобы взломан, а от ее имени преступникам выдали доверенность. Затем они заявили, что пенсионерке может грозить уголовная ответственность, и потребовали задекларировать накопления.

Введенная в заблуждение женщина обналичила сбережения и передала деньги незнакомцам. Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО и отдела МВД по району Ростокино изучили записи камер и вышли на след одного из курьеров.

Им оказался 18-летний житель Балашихи. По данным полиции, он забрал у пенсионерки 1,4 миллиона рублей в валюте, после чего перевел полученные средства в криптовалюту и отправил своим «кураторам».

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские продолжают искать его соучастников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до конца 2026 года на портале Госуслуги планируют запустить специальную «красную кнопку» для защиты от мошенников. Новая функция позволит одним нажатием временно приостановить значимые действия в интернете, если человек понял, что стал жертвой аферистов. В первую очередь речь идет о финансовых операциях и доступе к учетным записям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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