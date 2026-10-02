«Их никто не знает»: Анастасия Волочкова про современных балерин
Большой театр, по мнению артистки, уже не тот, что был раньше.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Анастасия Волочкова: современных балерин никто не знает
Современных балерин никто не знает. Об этом заявила заслуженная артистка России Анастасия Волочкова изданию «Абзац».
Она отметила, что следит за происходящим в балетной сфере. И, по ее мнению, Большой театр переживает не лучшие времена, даже несмотря на то, что есть молодые, талантливые артисты.
«К современным балеринам я отношусь просто прекрасно и всегда восхищаюсь, когда вижу их непревзойденный танец. Это замечательные люди, удивительные совершенно актрисы. Я, когда вижу, восхищаюсь танцем. Они танцуют очень хорошо. К сожалению, просто их никто не знает», — пояснила артистка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что после увольнения из Большого театра Анастасия Волочкова быстро нашла свой путь. А вот атмосфера в самой балетной сфере сильно изменилась. По мнению артистки, руководителям некоторых современных крупных театров легко управлять танцорами как марионетками и не давать им развиваться. Быть Карабасами-Барабасами этим людям выгодно.
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