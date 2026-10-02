Четверть века подготовки защитников: Преображенский кадетский корпус отметил 25-летие

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К юбилею провели торжественные мероприятия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Преображенский кадетский корпус отметил 25-летие

Легендарный Преображенский кадетский корпус в Москве сегодня отметил юбилей. К 25-летию провели торжественные мероприятия, посвященные традициям учреждения и его достижениям. Уже четверть века здесь готовят будущих специалистов службы безопасности.

«В основе своей мы обращаем внимание на дисциплину, потому что без дисциплины нет знаний. Мы обращаем внимание на знания, которые уже есть и которые мы даем в процессе обучения», — рассказал преподаватель основ безопасности и защиты Родины ГКОУ города Москвы «Кадетская школа-интернат № 5 «Преображенский кадетский корпус» Евгений Белоконев.

Кроме основных предметов, кадеты занимаются стрельбой, строевой и огневой подготовкой. Сотни выпускников корпуса продолжают учиться в профильных вузах и академиях силовых структур. И многие из них уже трудятся на благо Родины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве на Поклонной горе состоялся парад кадетского движения «Не прервется связь поколений», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По площади Победителей у Музея Победы маршем прошли 52 парадных расчета — более 3,5 тысячи воспитанников. Среди них 41 расчет столичных школ, а также представители федеральных училищ. Присоединились к строю и гости из Санкт-Петербурга, Ижевска, Луганска, Перми, Волжского, Строителя и белорусского Бреста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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