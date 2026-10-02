Заключенные устроили бунт в поезде в Кабардино-Балкарии

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Срочная новость 87 0

Инцидент произошел в районе станции Муртазово.

Бунт заключенных в поезде в Кабардино-Балкарии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Вечером в вагоне поезда с этапируемыми заключенными в районе станции Муртазово сорвали стоп-кран, после чего арестанты начали бунт. Предварительно, участники инцидента завладели оружием конвоя.

По данным 5-tv.ru, жертвой происшествия стал один представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Еще трое сотрудников ведомства получили ранения, при этом некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас бунтовщики закрылись в вагоне и отказываются передавать раненых силовикам. Побег никому из заключенных не удался, вагон полностью заблокирован. На место происшествия стягиваются экстренные службы.

К месту происшествия продолжают прибывать экстренные службы. Позднее одного из заключенных, устроивших бунт, ликвидировали. Во время происшествия пострадали еще четыре человека. 

Информацию о бунте в беседе с 5-tv.ru подтвердили в управлении ФСИН по республике Северная Осетия-Алания.

"Нам сообщили, что произошло... Около получаса назад", – сообщил дежурный. 

Ранее 5-tv.ru писал об атаке украинских беспилотников на железную дорогу в Брянской области. В этот момент по путям передвигался поезд, следовавший из Смоленска в Брянск. В результате движение было временно приостановлено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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