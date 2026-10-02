Чуть не остался без штанов: принц Уильям удивил необычным трюком
Наследник престола спешил на помощь пострадавшим от наводнения.
Фото: © Getty Images/Chris Jackson / Staffр
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Принц Уильям посетил деревню, пострадавшую от наводнения
Принц Уильям устроил небольшой переполох среди британских пользователей соцсетей во время визита в деревню, пострадавшую от наводнения. Как пишет издание Express, 44-летний наследник престола вместе с волонтерами собирал семена, а затем решил лично помочь с посадкой дуба скального — национального дерева Уэльса.
Чтобы добраться до места посадки, Уильяму пришлось перелезть через забор с колючей проволокой. Принц не стал искать обходной путь и с улыбкой заявил, что собирается дотянуться до семян, расположенных повыше.
Правда, в процессе преодоления преграды наследник престола признался, что больше всего переживает не за себя.
«Больше всего на свете я сейчас боюсь порвать брюки», — пошутил Уильям.
Необычный эпизод быстро привлек внимание пользователей. Британцы похвалили физическую форму принца и с юмором отреагировали на его приключение с забором. В комментариях Уильяма назвали «бодрячком» и отметили его форму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Уильям может добиваться лишения принца Гарри и Меган Маркл титулов, если станет королем.
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