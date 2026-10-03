Минздрав разработал новый порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав предложил перевести медзаключения водителей в электронный вид

Минздрав России разработал проект нового порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей. Документ предусматривает формирование медзаключений в электронном виде, а также направление уведомлений о необходимости обследования через портал госуслуг. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Проект подготовлен во исполнение федерального закона, принятого в 2025 году. Он совершенствует подходы к медосвидетельствованию водителей, направлен на повышение безопасности дорожного движения и вступит в силу с 1 марта 2027 года.

«Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядка направления уведомления водителям», — говорится в сообщении.

Медзаключения планируется размещать в федеральном реестре документов в защищенном контуре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с последующей передачей сведений в МВД. По желанию гражданина копия заключения может быть выдана на бумажном носителе.

Если во время медосмотра или оказания медпомощи у водителя выявят признаки заболеваний, являющихся противопоказаниями или ограничениями к управлению транспортом, медицинская организация направит его на обследование или лечение.

При подтверждении диагноза в течение одного дня через портал госуслуг придет электронное уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное медосвидетельствование. Копию уведомления по желанию также можно получить на бумаге.

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