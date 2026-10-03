Трагедия перед матчем: автомобиль въехал в толпу фанатов в Австралии

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Болельщики ждали свою команду, которая ехала на финальный матч.

Автомобиль въехал в фанатов в Ньюкасле — что известно

Фото: © Getty Images/Contact your local office for all commercial

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Автомобиль наехал на болельщиков футбольной команды в Ньюкасле

В результате наезда автомобиля на толпу футбольных фанатов в австралийском городе Ньюкасл в штате Новый Южный Уэльс пострадали девять человек. Об этом сообщает агентство ABC.

Инцидент произошел около 9:30 по местному времени. Болельщики местной команды собрались возле дороги Ньюкасл Линк Роуд в Уоллсенде, чтобы поддержать футболистов перед решающим матчем. Именно по этому участку должен был проехать клубный автобус.

Однако праздничную встречу омрачила трагедия: водитель автомобиля въехал в толпу фанатов, которая ждала свою команду. В издании заявили, что травмы получили девять человек, при этом двое из них находятся в критическом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницу Джона Хантера.

В местной полиции отметили, что зачинщик арестован на месте. Кроме того, футбольный клуб «Ньюкасл Найтс» после случившегося принял решение изменить маршрут, запланированный ранее. Движение на участке, где произошло ДТП, перекрыто в обоих направлениях.

Правоохранители уже приступили к расследованию инцидента. Они также призвали граждан покинуть район и не мешать службам устранять последствия аварии.

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