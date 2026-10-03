«Самый страшный сценарий»: Медведева раскрыла детали своей свадьбы

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 90 0

Фигуристка отметила, что гости очень помогли.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медведева рассказала подробности своей свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым

Двукратная чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о том, как прошла ее свадьба с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Об этом она сообщила перед шоу «Дискотека 90-х на льду». 

Фигуристка поделилась, что праздник во многом удался благодаря хорошей работе организаторов и выступлениям приглашенных артистов. Также она отметила, что во время торжества у молодых получилось уделить внимание не только гостям, но и друг другу.

«Для нас с Ильдаром самым страшным сценарием было то, что нам вдруг придется распыляться на кого-то, кроме друг друга. Мы очень боялись не запомнить нас в этот день. Но с нас сняли обязательство развеселить кого-то, поскольку у нас было много приглашенных артистов, которые создавали классную атмосферу», — рассказала Медведева.

Отдельно Медведева выделила тот факт, что она и новоиспеченный муж смогли отдохнуть на своей свадьбе, при том, что в списке гостей пышного праздника числилось 200 человек.

Евгения отметила, что благодаря подаркам торжество хотя и не окупилось, но молодым в этом плане «очень помогли гости».

«Смотрите, мы сыграли свадьбу „на широкую руку“, с размахом, мы как те самые (показывает, как считали деньги. — Прим. ред.). Окупилась не полностью, но нам очень сильно помогли наши гости. Это приятно было», — поделилась фигуристка.

Медведева уточнила, что она с мужем не планировала свадебного путешествия и спокойно относится к отсутствию последнего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигуристка втайне от врачей посещала репетиции своего ледового шоу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
«Мста-С» уничтожила живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
5:34
Трагедия перед матчем: автомобиль въехал в толпу фанатов в Австралии
5:25
«Самый страшный сценарий»: Медведева раскрыла детали своей свадьбы
5:12
Минздрав разработал новый порядок медосвидетельствования водителей
5:00
Жильцы растянули полотно: росгвардеец рассказал, как спасал ребнка на карнизе в Пятигорске

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Репродуктолог назвала оптимальный возраст для заморозки яйцеклеток
«Мы же им не скажем»: Медведева тайком от врачей посещала репитиции
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня