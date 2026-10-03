От кваса до колбас: какие продукты со спиртом получили бессрочный статус

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Власти приняли такое решение по результатам проверки.

Какие продукты со спиртом не считаются алкоголем — список

Фото: www.globallookpress.com/ Razmik Zackaryan

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Правительство убрало срок действия перечня спиртосодержащих продуктов

Для перечня спиртосодержащих продуктов, но не подпадающих под категорию алкоголя, убрали временные рамки. Об этом говорится в постановлении правительства России, с которым ознакомился ТАСС.

В документ вошли самые разные товары, в том числе сладости и кондитерские изделия. Так, в списке оказались повидло, желе, протертые с сахаром фрукты, пирожные, шоколад и консервированные фрукты.

Также в этот список включены привычные продукты. Среди них — кисломолочная продукция, квас и напитки, в которых содержится до 1,2% этилового спирта, орехи, соки, приправы, соусы. Кроме того, в перечне есть сырокопченые и сыровяленые колбасы.

Документ утвердили в конце 2020 года, при этом срок его действия изначально установили на шесть лет. По закону после окончания этого срока власти должна была состояться проверка того, как норма реализуется на практике, и на ее основании решить, стоит ли ее продлевать или необходимо внести поправки.

Однако мероприятия показали, что в перечне отсутствуют обязательные требования, подпадающие под действие специального законодательства. В результате кабмин РФ исключил из распоряжения ограничение по сроку действия.

Ранее 5-tv.ru писал о повышении таможенных пошлин на биологически активные добавки, ввозимые в Россию из недружественных стран. Исключение при этом сделали для двух государств Евросоюза.

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