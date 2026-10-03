Поздравил и украл деньги: россиян предупредили о новой схеме мошенников

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с поздравлением от компаний

Мошенники освоили новую схему обмана — теперь они маскируют опасные ссылки в письмах с поздравлениями. Об этом рассказали специалисты из пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта в беседе с РИА Новости.

Преступники, притворяясь представителями операторов сотовой связи, присылают россиянам ложные ссылки с предложением удвоить деньги на счету жертвы, если та перейдет по ней. Однако требуется активация — в виде пополнения мобильного счета.

«Злоумышленники выясняют дату рождения абонента и присылают на личную почту или номер письмо от лица мобильного оператора, полностью копируя фирменный стиль и логотипы компании. Внутри сообщения обещают „подарок“ — удвоение суммы на счете», — рассказали эксперты.

При переходе по ссылке есть риск попасть на фишинговый сайт и потерять все свои средства.

«Интерфейс сайта имитирует официальную страницу пополнения через Систему быстрых платежей (СБП). Введенные суммы через СБП уходят на счета дропов или подставных кошельков, а баланс телефона остается прежним», — объяснили в «Мошеловке».

Специалисты настоятельно рекомендуют пополнять баланс мобильного номера телефона исключительно через официальное приложение оператора или банковское приложение.

«Операторы связи не удваивают баланс на счете при прямом пополнении через внешние ссылки. Обращайте внимание на адресную строку сайта. У официальных операторов и платежных сервисов адрес всегда расположен на основном домене компании с защищенным сертификатом», — резюмировали в «Мошеловке».

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