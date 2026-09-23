Московского хореографа приговорили к пожизненному сроку за растление детей

Московский городской суд назначил пожизненное лишение свободы 41-летнему мужчине, которого признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, с 2014 по 2025 год мужчина совершал противоправные действия в отношении детей, используя доверительные отношения с ними. Часть потерпевших посещала его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.

Мужчина был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе о насильственных действиях сексуального характера, действиях сексуального характера с лицом младше 16 лет, развратных действиях и использовании несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов.

В рамках расследования сотрудники Следственного комитета провели комплекс следственных мероприятий, допросили свидетелей и собрали материалы, характеризующие обвиняемого. В ведомстве заявили, что собранные доказательства подтвердили его причастность к совершенным преступлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нигерии 70-летнего мужчину задержали по подозрению в насилии над восьмилетней девочкой. Инцидент произошел в штате Баучи. По данным местной полиции, мужчина подошел к ребенку, когда она находилась на улице, и предложил прогуляться. После этого он, как утверждается, заманил девочку в недостроенное здание, где совершил преступление. О случившемся ребенок рассказала отцу, после чего мужчина обратился в правоохранительные органы.

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