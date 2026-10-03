Ресторатор из «Депо» отрицает знакомство с расчлененной в Жулебино однофамилицей

Ресторатор из московского «Депо» Мамука Церетели отрицает знакомство с 53-летней Еленой Церетели, чье расчлененное тело обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре. По информации 5-tv.ru, погибшая была его супругой.

В разговоре с 5-tv.ru мужчина заявил, что не знает Елену. При этом выяснилось, что Мамука и Елена Церетели являлись соучредителями компании, которая занимается арендой и управлением недвижимостью.

Кроме того, по имеющимся данным, они вместе летали на самолетах и останавливались в одних и тех же отелях.

Мамука Церетели много лет работал в ресторанном бизнесе. Он управлял заведениями с фо-бо и грузинской кухней, а также занимался франшизой Subway. В настоящее время Церетели известен как создатель паба Beer Pairing в московском «Депо».

Елена Церетели также занималась предпринимательством. Она руководила компанией в сфере услуг салонов красоты и владела автомобилем премиум-класса Mercedes-Benz.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что к убийству Елены Церетели может быть причастен сожитель погибшей. Его личность и местонахождение устанавливают правоохранители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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