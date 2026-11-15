Новый миропорядок: о чем договариваются Россия и США за спиной Европы

В следующий четверг, 19 ноября, в китайском городе Шэньчжэне запланирована встреча лидеров России, США и Китая. О подготовке отдельного мероприятия «на троих» на полях саммита АТЭС официально сообщили в Кремле. И это, конечно, историческое событие по многим причинам.

Хотя бы потому, что Китай и Россия официально считаются Америкой потенциальными противниками № 1 и № 2 соответственно. А учитывая, что у этих трех стран крупнейшие ядерные арсеналы планеты, все становится совсем серьезно.

Главными темами переговоров президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина могут стать ядерная безопасность, стратегическая стабильность, ситуация на Ближнем Востоке, искусственный интеллект.

Точная повестка для обсуждения формируется прямо сейчас. Вряд ли за одну встречу удастся решить что-то эпохальное, но политический сигнал, безусловно, очень важен. Эти саммиты «на троих» уже сравнивают с Ялтинской и Тегеранской конференциями по возможному влиянию на судьбы мира.

Процессы в геополитике сейчас действительно ускорились. Свидетельство тому — изменение отношения Европы к переговорам по Украине. Это тоже часть глобальной безопасности. Европейцы боятся остаться за бортом. Равно как и нынешние украинские власти. Вот доказательство.

Американские переговорщики по пути из Москвы в США остановились на дозаправку в Ирландии, и там их перехватил президент Украины Владимир Зеленский. Ему было важно лично узнать, о чем спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер говорили с Путиным. Он их ждал в явно неприспособленном для такой встречи кабинетике рядом с кулером, кофемашиной и принтером.

Когда дождался, бросился убирать бутылки с водой со стола: они физически перекрывали его от американцев. Убрав воду, механически расставлял пустые стаканы, в которые нечего наливать. Это выдает волнение. Он очень волнуется, возможно, паникует, и ему нужно чем-то занять руки во время вынужденной паузы на протокольную съемку. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов следит за повесткой.

Переговоры, которые дали старт созданию нового миропорядка. Четыре с половиной часа переговоров — в Кремле.

«Нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», — заявил Владимир Путин.

Прежде главной темой встреч был лишь украинский кризис. Теперь стороны обсуждают, что будет после завершения конфликта со всей Европой.

«По сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься», — заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

Это ли не западное прозрение: кое-кто все же начал понимать — Украина не причина кризиса, а его следствие.

«Мы также начали уже обсуждение по поводу того, как будет выглядеть архитектура безопасности, которая позволит не только окончить этот конфликт, но и не позволит начаться новому», — заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Конфликты в Европе и с ее участием начали происходить сразу после распада Советского Союза.: Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. А еще девять волн расширения НАТО на восток.

Россия убеждала остановиться. Последнее предупреждение прозвучало в декабре 2021-го — за два месяца до вынужденного начала СВО. Москва передала в Североатлантический альянс два проекта договоров о гарантиях безопасности для России.

«В этой связи мы дали четко и ясно понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Вы должны нам дать гарантии, и немедленно, и сейчас!» — заявил Владимир Путин.

Но в ответ тишина. А сейчас в Брюсселе почему-то требуют перемирия — чтобы собрать силы и деньги для Киева.

На это Россия не пойдет — об этом говорилось много раз.

«Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан», — заявил Владимир Путин.

На этот раз Москва не собирается слушать обещания — лишь твердые гарантии на бумаге. Вопрос территорий — один из самых болезненных для Киева. Даже английских слов описать это не находится.

«Россия отозвала свое требование, чтобы Украина полностью ушла с Донбасса?» — прозвучал вопрос на английском языке.

«Иди сюда. Гив ми приз транслейшн. Я понимаю, но мне надо время», — ответил Кирилл Буданов*

Зачастую украинская сторона выдает освобожденные российскими войсками населенные пункты за свои.

Поэтому нужны четкие карты и административные границы, а не серые зоны.

«Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых „серых зон“. И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения — линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь вы, здесь мы. Как мы только втягиваемся в рассуждения о „серых зонах“, они понимаются по-разному, сразу начинаются споры и неустойчивость любой договоренности. И никакого длительного мира не будет», — заявил Владимир Путин.

Западные СМИ на теме территорий спекулируют. Пишут якобы об инсайдах с переговоров: мол, Россия готова остановиться на линии соприкосновения. Ответ из кулуаров трехсторонней встречи от главы нашей делегации расставляет все точки над «и».

«Каждая пядь нашей земли будет России возвращена. Так и не иначе», — заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

Пять лет потребовалось Западу, чтобы понять: стратегическая безопасность в Европе невозможна без учета интересов нашей страны.

В Абу-Даби об этом заговорили впервые с 2021-го.

«Одна из главных тем нынешних переговоров — это гарантии безопасности. Но теперь не только лишь для одной Украины, на чем постоянно настаивали в Киеве и Брюсселе. Гарантии безопасности нужны и России», — рассказал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

В Абу-Даби повышенные требования к безопасности и секретности. В том числе к журналистам. Разглашать место проведения переговоров запрещено. Снимать можно только в определенных местах. Поэтому зачастую вещание идет прямо из отелей.

Европейцы смогли лишь проинструктировать киевскую делегацию перед началом трехсторонней встречи. А потом следили за новостями по телевизору.

«Ни одной мирной инициативы, ни одного конкретного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали», — заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

«Что касается участия европейцев, ну, полетели они в Абу-Даби, пусть там в гостинице посидят», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ответ на вопрос, какова роль европейцев, нашел начальник управления Генштаба Игорь Костюков. По его словам, представители ЕС хоть и не пытались прорваться к столу переговоров, но своими заявлениями откровенно мешали.

Например, официально заговорили о том, что собираются отправить на Украину своих военных. Но что это означает для России? По сути, еще одно расширение НАТО.

«Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации. Что мы слышим от европейцев? После мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся», — заявил Владимир Путин.

Для наглядности замкнутого круга Владимир Путин провел для американских переговорщиков краткий экскурс в российский юмор. С учетом нынешних киевских реалий.

«У нас, знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают: „Где взял деньги?“ Он отвечает: „В тумбочке“. „Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?“ „Жена“. „А откуда взяла жена?“ „Я ей дал“. „А ты откуда взял?“ „Из тумбочки“. Круг замкнулся. Вот так же с европейцами», — рассказал Владимир Путин.

Неизвестно, передали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер этот анекдот Зеленскому или нет. Но место для их встречи с киевским главой тоже достойно своего анекдота. После залов Абу-Даби и Кремля — политические переговоры в комнатушке на военной базе. Отдельный аттракцион для Зеленского — перетащить со стола лишние 16 бутылок с водой на тумбочку. И вернуться — круг замкнулся.

Диалог с главой с Банковой в итоге долго не продлился — встреча заняла порядка часа. Но главный итог для Зеленского — известие о том, что Вашингтон с Москвой обсуждают вовлечение в переговоры европейцев.

Россия от этого не отказывается. Понять бы — зачем они?

«Необычная постановка вопроса, но нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработали бы с вашими европейскими союзниками, чтобы они в конце концов определились, чего они хотят — мира или войны на Украине?» — заявил Владимир Путин.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.



