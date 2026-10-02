Драка на иглах: мужчина напал на врача-невролога
Атаковавший требовал экспертизу на наличие СПИДа.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Wosunan Photost
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Мужчина нанес несколько ударов иглой врачу в Новосибирске
Мужчина нанес несколько ударов иглой от шприца врачу-неврологу в Новосибирске. Об этом сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».
Инцидент произошел в районной поликлинике после того, как врач произвел осмотр женщины. Она обратилась за помощью с жалобами на периодическое онемение рук. Для постановки диагноза медицинский работник приступила к физикальному осмотру — специальный тест для проверки чувствительности с применением иглы. Затем, по словам агентства безопасности, пациентка вернулась к мужу в коридор и продемонстрировала следы от соприкосновения с инструментом.
По данным агентства, мужчина был недоволен проведенным осмотром. Он ворвался в кабинет и потребовал экспертизу стерильности иглы, предположив, что она может быть заражена СПИДом. После чего нанес несколько раз уколол сотрудницу больницы.
«После чего, хлопнув дверью, еще долго громогласно возмущался в коридоре, чем привлек внимание других посетителей и местного охранника», — сообщает агентство.
Сотрудники группы быстрого реагирования прибыли, когда муж пациентки уже скрылся с места преступления. В сообщении также говорится, что пострадавший врач отказалась писать заявление на мужчину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина обратилась в суд после операции, во время которой ей ампутировали здоровую ногу вместо пораженной раком.
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