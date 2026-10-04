Силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны перехватили еще три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на месте фрагментов летательных аппаратов работают сотрудники экстренных служб. При этом несколько часов назад градоначальник рассказал об уничтожении еще шести дронов противника. Всего средства ПВО успешно нейтрализовали девять БПЛА ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о массированной атаке вражеских беспилотников на Волгоградскую область. Под ударами оказались промышленная инфраструктура региона и многоэтажный дом в Волгограде. В результате пострадал один человек. Также в здании начался пожар, который потушили прибывшие на место происшествия спасатели.

Кроме того, в Белгородской области мирный житель погиб в результате удара ВСУ по его автомобилю. Еще два человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали после атак на населенные пункты Томаровка и Шебекино.

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