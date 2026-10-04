«Так-то лучше»: после указа Трампа Маск начал называть ИИ «суперинтеллектом»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

Миллиардер уже применяет новый термин в публикациях и даже пошутил о переименовании своей компании.

Почему Маск называет ИИ суперинтеллектом

Фото: www.globallookpress.com/Tierney L. Cross - Pool via CNP

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Маск вслед за Трампом начал называть ИИ «суперинтеллектом»

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск начал называть искусственный интеллект «суперинтеллектом» после указа президента США Дональда Трампа. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети.

«Никакого больше ИИ. СИ. Так-то лучше», — заявил Маск.

Публикацию бизнесмен сопроводил обложкой книги философа Ника Бострома «Суперинтеллект: пути, опасности, стратегии». В своих работах мыслитель рассматривал возможность появления интеллекта, который сможет превзойти человеческий, а также связанные с этим угрозы.

Новое слово Маск использовал и в других публикациях. В частности, он назвал свою корпорацию SpaceX «компанией суперинтеллекта».

При этом интернет-пользователи встретили изменение скептически. Некоторые призвали бизнесмена вернуться к привычной аббревиатуре ИИ. Другие пошутили, что тогда его компанию xAI, занимающуюся разработкой нейросетей, тоже придется переименовать в xSI. Маск ответил, что так и сделает.

Дональд Трамп 30 сентября подписал указ, согласно которому американские власти должны использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта» в официальных документах и публичных коммуникациях.

В документе говорится, что такая терминология должна отражать возможности и влияние новых технологий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава OpenAI Сэм Альтман говорил о рисках стремительного развития ИИ. По его словам, особенно серьезными они могут стать при появлении систем, способных самостоятельно совершенствовать себя.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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