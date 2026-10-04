Умер академик Гарри Попов: он создал двигатели для станции «Мир» и МКС

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Василиса Власова
Василиса Власова 45 0

Доктор технических наук дожил до 91 года.

Умер конструктор двигателей космических ракет Гарри Попов

Фото: Московский авиационный институт

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Умер конструктор электродвигателей космических ракет Гарри Попов

Академик РАН и доктор технических наук Гарри Алексеевич Попов умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» и выразила соболезнования близким конструктора.

«Он прошел путь от ассистента до профессора МАИ, а в 1987 году возглавил созданный по его инициативе Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики», — уточнили в сообщении Роскосмоса.

Гарри Алексеевич основал научно-исследовательского институт прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ).

«Одной из ключевых областей научной деятельности Гарри Алексеевича являлась разработка и применение электрических ракетных двигателей в космической технике», — уточнили для ТАСС в пресс-служба МАИ.

Кроме того, Попов руководил созданием двигателей для орбитальной станции «Мир» и МКС. На них работали инжекторы памяти на основе разработанных в МАИ импульсных плазменных двигателей.

В последние два года Попов был первым заместителем директора научно-исследовательского института МАИ, при этом Гарри Алексеевич до последнего не оставлял работу со студентами.

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