Белоусов поздравил преподавателей военных учебных заведений с Днем учителя

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с Днем учителя руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций ведомства. В обращении он подчеркнул стратегическое значение педагогического труда в системе военного образования.

«Ваша благородная, созидательная деятельность направлена на передачу прочных знаний, воспитание достойных защитников Отечества, формирование ответственных граждан, истинных патриотов», — отметил министр.

По словам Белоусова, новые требования к подготовке специалистов учитываются при совершенствовании учебных программ. Министерство также создает современные цифровые кластеры на базе ключевых вузов и развивает образовательную инфраструктуру. Педагогам помогают повышать профессиональные компетенции, востребованные в меняющемся мире.

При этом глава ведомства подчеркнул, что технологии не могут заменить личный вклад преподавателя в обучение и воспитание.

«Но каким бы инновационным ни был процесс обучения, ничто не заменит вашей преданности делу, душевной щедрости и личного примера», — говорится в поздравлении.

Белоусов пожелал сотрудникам образовательных организаций крепкого здоровья, энергии, благополучия и удачи.

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