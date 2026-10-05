«Не с протянутой рукой»: Белоруссия открыта ко встрече Лукашенко с Трампом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Минск готов работать вместе с Вашингтоном над нормализацией отношений.

Белоруссия открыта ко встрече Лукашенко с Трампом

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД Белоруссии Рыженков: Минск открыт ко встрече Лукашенко с Трампом

Белоруссия открыта к встрече президента Александра Лукашенко с американским коллегой Дональдом Трампом и предпринимает для этого необходимые усилия. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков в интервью РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.

По словам министра, Минск заинтересован в проведении переговоров, однако не намерен добиваться их любой ценой.

«Да, мы к такой встрече открыты. Мы предпринимаем значительные усилия для того, чтобы она состоялась. Но, опять же, не любой ценой, и мы не стоим с протянутой рукой», — сказал Рыженков.

Лукашенко ранее говорил о возможной встрече с Трампом. Белорусский лидер отмечал, что такой диалог был бы полезен для республики, и заявлял о готовности Минска работать с Вашингтоном над нормализацией отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что контакты Белоруссии с США не подрывают отношения Минска с его основными партнерами. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что республика взаимодействует с американской стороной по вопросам, представляющим интерес для обеих стран. При этом диалог с США, по его словам, не ведется за счет отношений с ближайшими союзниками Белоруссии, прежде всего с Россией и Китаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

11:52
Чернозем вместо скалы: искатели Ноева ковчега проверяют новую зацепку
11:45
Пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей в 2027 году
11:41
Хотел совершить теракт? Американец задержан у штаба ЦАХАЛ в Тель-Авиве
11:38
Боевики в растерянности: как ВС РФ перемалывают врага в Волчанском котле
11:30
Благородная миссия: Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
11:25
Водитель погиб: ВСУ атаковали машину с продуктами для ЗАЭС

Сейчас читают

Никто их не узнает? Какую фамилию дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма используют в школе
Первопроходцы и творцы: в чем жизненное предназначение рожденных в июле
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня