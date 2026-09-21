Непонятый: что скрывалось за благополучным образом умершего сына Синди Кроуфорд

Умерший сын Синди Кроуфорд страдал от наркотической зависимости

Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер, умерший в возрасте 27 лет, в последние годы открыто говорил о проблемах с психическим здоровьем и зависимости. О своем состоянии он неоднократно рассказывал в социальных сетях и интервью, стараясь привлечь внимание к теме ментального здоровья.

Пресли был единственным сыном Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Он родился в 1999 году.

Как и мать, Пресли связал жизнь с модельным бизнесом. На подиум он вышел еще подростком, а впоследствии сотрудничал с известными модными брендами.

Однако за внешне успешной карьерой долгие годы скрывались серьезные личные проблемы.

В 2023 году Гербер публично рассказал о борьбе с депрессией и других проблемах с ментальным здоровьем. Он говорил о работе с психотерапевтами и признавался, что хотел бы своим опытом помочь людям, которые оказались в похожем положении.

Позже модель запустил в социальных сетях серию публикаций «Ментальное здоровье по понедельникам», посвященных собственному состоянию. Гербер рассказывал о лечении, панических атаках, зависимости и попытках изменить образ жизни.

Публичное сопротивление

В 2023 году, выступая на подкасте Studio 22, Пресли заговорил о депрессии и работе с психотерапевтами.

Он не ограничился формальным признанием — рассказывал о попытках понять себя, о поиске опоры в музыке, о желании создать пространство, где люди могли бы говорить о своем состоянии без осуждения.

«Я боролся с депрессией и кое-чем еще, что приходит вместе с этим. И я думаю: неважно, помогу ли я одному человеку или сотне выбраться из того места, в котором я был в какой-то момент своей жизни — это все, что мне нужно сделать», — отметил Пресли

15 психиатров

В декабре 2025 года Гербер опубликовал видео, в котором подробно рассказал о лечении. По его словам, за время борьбы с проблемами он обращался к 15 психиатрам и принимал несколько назначенных препаратов. Он говорил, что испытывает страх перед лекарственной терапией и синдромом отмены.

«Я хотел бы, чтобы врачи говорили: «Принимай это три раза в день». Но каждый психиатр, который у меня был — а их было 15 — говорит: «Вот 20 лекарств, принимай это, если чувствуешь вот это, принимай это по необходимости». А я такой: «Нет, не давайте мне столько свободы действий. Мне нужны указания», — делился юноша.

Модель также упоминал препараты для борьбы с паническими атаками и другие медикаменты. При этом он подчеркивал, что ему было сложно самостоятельно ориентироваться в большом количестве назначений и понимать, как именно их следует принимать.

В том же видео Гербер связал свое состояние с пережитыми потерями. Он признавался, что в последнее время столкнулся с тяжелыми событиями, которые повлияли на его психологическое состояние. Однако подробностей Пресли не раскрывал.

«Чтобы вы почувствовали, что не одни — потому что я сам чаще всего чувствую себя одиноким. И у меня есть ощущение, что если я расскажу все это, многие хотя бы поймут: есть кто-то еще, кто через это проходит», — рассказал он.

На лице у Пресли была татуировка с надписью MISUNDERSTOOD — «непонятый». Через год после нанесения он ее свел.

Параллельно Пресли пытался изменить привычный образ жизни. Он рассказывал о возвращении к спорту, в частности плаванию и серфингу, отказе от алкоголя и стремлении окружить себя людьми, которые оказывали положительное влияние.

О проблемах брата говорила Кайя Гербер

О трудностях брата в августе 2026 года публично рассказала его младшая сестра Кайя Гербер. В интервью Vogue она говорила о продолжительной борьбе Пресли с зависимостью и о том, как ситуация отражалась на всей семье.

По словам Кайи, проблемы брата фактически изменили семейную динамику. Она старалась быть «удобным» ребенком и не создавать родителям дополнительных поводов для беспокойства.

При этом сестра называла Пресли человеком, который научил семью открыто говорить о сложных темах.

Последние месяцы

В последние месяцы Гербер продолжал публично говорить о лечении. В одном из последних постов он рассказывал о попытке пройти терапию, которую рассматривал как возможность изменить ситуацию с зависимостью.

Пресли Гербер умер в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. Ему было 27 лет. Обстоятельства смерти пока не установлены: вскрытие еще не завершено, а официальная причина смерти не сообщалась.

Представитель семьи попросил уважать частную жизнь близких.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.