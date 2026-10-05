Собянин: более 850 тысяч поездок совершено на Рублево-Архангельской линии метро

Свыше 850 тысяч поездок совершили пассажиры по Рублево-Архангельской линии Московского метро за месяц работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В будние дни на новом радиусе совершается более 34 тысяч поездок. Среди наиболее востребованных — станции «Бульвар Генерала Карбышева», «Деловой центр» и «Звенигородская».

По словам Собянина, запуск линии улучшил транспортное обслуживание свыше 550 тысяч жителей пяти районов столицы. Время поездки до центра для них сократилось втрое. Пассажиры также получили пересадки на Филевскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии, а также на Московское центральное кольцо.

На линии работают только поезда «Москва-2026». За первый месяц эксплуатации составы прошли более 150 тысяч километров — это расстояние, превышающее три длины окружности Земли по экватору.

Сейчас продолжается строительство второго участка Рублево-Архангельской линии — от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до «Новорижской». Завершить работы планируют в следующем году. В дальнейшем ветку намерены продлить до «Изумрудных холмов» в Красногорске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Подмосковье до 2035 года планируют построить более 60 новых станций метро. Программа развития метрополитена разделена на два этапа. До 2030 года предполагается завершить строительство Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, а также открыть новые станции на действующих ветках.

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