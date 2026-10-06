Собянин: 650 беспилотников летели в сторону Московского региона
Большая часть сбита на дальних подступах.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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В период с 20:30 5 октября 650 беспилотников летели в сторону Московского региона . Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAХ.
Большая часть сбита на дальних подступах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны отражали атаки беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.
Мэр столицы сообщил об уничтожении 93 беспилотников.
Накануне Министерство обороны России отчиталось о перехвате 343 украинских беспилотников за период с 8:00 до 20:00 мск. Аппараты были уничтожены над Крымом, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями и акваторией Черного моря.
Московский регион также вошел в число территорий, где средства ПВО отражали атаку в течение дня 5 октября.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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