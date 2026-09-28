Российские полярники спасаются от нашествия белых медведей

Российские полярники сейчас спасаются от нашествия белых медведей! Хищники не боятся ни людей, ни лая собак, ни громких звуков.

Из-за опасного соседства даже пришлось приостановить запуск метеозондов. Прогнать зверей пытались собаки. Одна из них во время схватки получила рваную рану.

Как говорят специалисты, сокращение ледового покрова в Арктике заставляет белых медведей проводить больше времени на суше. Поэтому вероятность встречи с человеком возрастает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красночикойском районе Забайкальского края ликвидировали четырех медведей, представлявших угрозу для людей. Об этом сообщили в региональном Минприроды. На места появления хищников выезжали мобильные группы охотоведов, которые оценивали обстановку и принимали меры для предотвращения опасных встреч с местными жителями.

В Забайкалье для реагирования на выходы диких животных к населенным пунктам работают 85 мобильных групп, в составе которых 275 охотников. На фоне активности медведей власти призвали жителей временно отказаться от походов в лес, отложив сбор грибов и ягод, рыбалку и пикники, а родителям рекомендовали уделить особое внимание безопасности детей.

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