Российские полярники спасаются от нашествия белых медведей
Из-за хищников пришлось приостановить запуск метеозондов.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru
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Российские полярники сейчас спасаются от нашествия белых медведей! Хищники не боятся ни людей, ни лая собак, ни громких звуков.
Из-за опасного соседства даже пришлось приостановить запуск метеозондов. Прогнать зверей пытались собаки. Одна из них во время схватки получила рваную рану.
Как говорят специалисты, сокращение ледового покрова в Арктике заставляет белых медведей проводить больше времени на суше. Поэтому вероятность встречи с человеком возрастает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красночикойском районе Забайкальского края ликвидировали четырех медведей, представлявших угрозу для людей. Об этом сообщили в региональном Минприроды. На места появления хищников выезжали мобильные группы охотоведов, которые оценивали обстановку и принимали меры для предотвращения опасных встреч с местными жителями.
В Забайкалье для реагирования на выходы диких животных к населенным пунктам работают 85 мобильных групп, в составе которых 275 охотников. На фоне активности медведей власти призвали жителей временно отказаться от походов в лес, отложив сбор грибов и ягод, рыбалку и пикники, а родителям рекомендовали уделить особое внимание безопасности детей.
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