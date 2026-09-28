Российские полярники спасаются от нашествия белых медведей

Эфирная новость 37 0

Из-за хищников пришлось приостановить запуск метеозондов.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские полярники сейчас спасаются от нашествия белых медведей! Хищники не боятся ни людей, ни лая собак, ни громких звуков.

Из-за опасного соседства даже пришлось приостановить запуск метеозондов. Прогнать зверей пытались собаки. Одна из них во время схватки получила рваную рану.

Как говорят специалисты, сокращение ледового покрова в Арктике заставляет белых медведей проводить больше времени на суше. Поэтому вероятность встречи с человеком возрастает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красночикойском районе Забайкальского края ликвидировали четырех медведей, представлявших угрозу для людей. Об этом сообщили в региональном Минприроды. На места появления хищников выезжали мобильные группы охотоведов, которые оценивали обстановку и принимали меры для предотвращения опасных встреч с местными жителями.

В Забайкалье для реагирования на выходы диких животных к населенным пунктам работают 85 мобильных групп, в составе которых 275 охотников. На фоне активности медведей власти призвали жителей временно отказаться от походов в лес, отложив сбор грибов и ягод, рыбалку и пикники, а родителям рекомендовали уделить особое внимание безопасности детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

12:11
Московской электронной школе исполнилось десять лет
12:05
Брутян проверила телефон Прилучного и нашла неприличную переписку
12:02
Каскадеры, фокусники и муралы: как прошел Кинокорнер в Петербурге
12:00
«Какой из меня вояка»: украинские пленные рассказали, как их кинули в мясорубку
12:00
Раздавит и заморозит: что произойдет с человеком на каждой планете Солнечной системы
11:56
«Воспринимали это как сигнал»: как кот Василий помогал бойцам СВО

Сейчас читают

«Ужас и безобразие»: брат Егора Летова не знал об осквернении могилы артиста
Тело музыкального критика Сергея Соседова отправили в Москву
«Есть страх»: Дмитрий Бикбаев впервые рассказал о своем состоянии после падения
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен