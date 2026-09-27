Зверь идет по следу: почему медведи массово выходят к людям

Зоолог Кречмар: нехватка кедровых шишек заставляет медведей приближаться к людям

В России участились случаи опасных встреч людей с медведями. Зоолог, кандидат биологических наук и специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар в эфире радио «Комсомольская правда» назвал две причины, которые могли повлиять на ситуацию.

По словам специалиста, одна из причин связана с ростом численности медведей. Кроме того, в этом году на юге Сибири наблюдается недород кедровых шишек — одного из основных кормов бурого медведя. Из-за нехватки пищи животные могут выходить к людям в поисках еды.

«Я говорил с очевидцами, все утверждают, что „медведи худые, как велосипеды“, жира нет вообще», — рассказал Кречмар.

Голодный медведь может не уйти в берлогу и продолжить искать пищу. По словам зоолога, именно поэтому животные приближаются к местам, где живут люди.

Еще одной проблемой становится доступ животных к человеческой пище. По словам доктора биологических наук, профессора и заслуженного зоолога России Анатолия Кудактина, в некоторых случаях медведи привыкают получать еду от людей.

«Медведь привык: раз пришли туристы, пришла пища. У животного случилась трансформация поведения. Человек из существа, которого надо бояться, стал ассоциироваться с едой», — рассказал Кудактин.

При этом пик нападений, по словам Кречмара, обычно приходится на последние две-три недели перед морозами и снегопадами.

Что делать при встрече с медведем

Если медведь находится рядом, но еще не заметил человека, Михаил Кречмар советует незаметно уйти и сообщить о животном по номеру 112. Не следует кричать, размахивать руками или палками. Спасением также могут стать автомобиль или крепкая дверь.

Когда зверь уже увидел человека, зоолог рекомендует включить на телефоне громкую музыку, желательно рок. Можно также снять куртку и поднять ее над головой, чтобы визуально казаться крупнее. На дерево стоит забираться только в крайнем случае: молодой медведь способен последовать за человеком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медведи, привыкшие добывать пищу на свалках и вблизи населенных пунктов, могут представлять повышенную опасность для человека. Такие звери привыкают к легкой пище, могут перестать бояться людей, отказываться от миграций и оставаться на одном месте круглый год.

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