«Пример абсолютной преданности»: умер заслуженный артист России Виктор Антонов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 77 0

Актер служил в Томском областном театре драмы.

Умер заслуженный артист России Виктор Антонов

Фото: Томский областной театр драмы

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Умер заслуженный артист России Виктор Антонов

В возрасте 79 лет умер заслуженный артист России Виктор Антонов. Об этом сообщила пресс-служба Томского областного театра драмы.

«Для нескольких поколений томских зрителей это имя стало знаком подлинного актерского мастерства и примером абсолютной преданности профессии», — сказано в Telegram-канале культурного учреждения.

В Томском областном театре драмы также добавили, что Виктор Антонов не просто играл — он проживал судьбы своих героев. Артист всегда отдавал всего себя сцене. А за каждой сыгранной им ролью чувствовался огромный человеческий опыт, отметили в учреждении.

Коллеги артиста не стали раскрывать причину его смерти. Но, как сообщила семья покойного РИА Новости, причина ухода Антонова из жизни — пневмония. Прощание с артистом пройдет 30 сентября в Томском театре.

«Театр, зрители, Томск, российское театральное искусство всегда будут помнить этого выдающего мастера сцены», — сказано в Telegram-канале Томского областного театра драмы.

Заслуженный артист России начал свою карьеру в Казанском театре юного зрителя. В 1976 году его пригласили в Томск. Там он прослужил пять лет, до 1981-го, а затем отправился в Ташкент, где играл в Академическом театре драмы имени Горького. В 1989-м Антонов вернулся на сцену Томского областного театра драмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 56-м году жизни скончался путешественник и исследователь Анатолий Хижняк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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