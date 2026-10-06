Открылась регистрация на форум #МЫВМЕСТЕ-2026 в Москве

Регистрация на шестой Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ открыта на сайте форум.мывместе.рф. Мероприятие пройдет со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. О начале приема заявок сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Форум проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Его тема в 2026 году — «Код изменений. Сила нашего воздействия». По словам Чернышенко, за пять лет мероприятие объединило более 60 тысяч добровольцев, представителей НКО и бизнеса.

«Вместе мы определим дальнейший вектор развития добровольческого движения и отметим проекты, которые вносят существенный вклад в выполнение задач, поставленных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул вице-премьер.

В декабре организаторы ожидают около десяти тысяч участников. Среди них — волонтеры, в том числе из приграничных регионов, ветераны СВО, участники гуманитарных миссий, представители некоммерческих организаций, бизнеса, власти и образовательных учреждений. К программе также присоединятся международные эксперты, активисты Движения Первых, лидеры общественного мнения и финалисты премии #МЫВМЕСТЕ.

Участники рассмотрят, как добровольчество влияет на человека и общество, обсудят поддержку участников СВО и их семей, представят российские социальные практики и подведут итоги Года единства народов России. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что отдельное внимание уделят наставничеству, связи поколений, сотрудничеству бизнеса и НКО, экологии и здравоохранению.

Региональные мероприятия начнутся до открытия московской площадки. С 4 ноября по 5 декабря пройдет акция «#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел». Как сообщил руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев, в 89 субъектах России действуют более 3,5 тысячи штабов движения. За все время состоялись 1224 гуманитарные миссии, в которых участвовали 15 370 волонтеров.

Одним из главных событий форума станет вручение Международной премии #МЫВМЕСТЕ 3 декабря. Ее шестой сезон приурочен к Году единства народов России и Международному году добровольцев ООН. На конкурс поступили рекордные 60 633 заявки из 155 стран. Победителями регионального этапа стали 1509 участников, в полуфинал прошли 582. В финале представлены 99 участников: 81 — в национальном направлении и 18 — в международном.

До 15 октября включительно за финалистов национального направления можно проголосовать в мессенджере МАКС. Голосование за международные проекты впервые проходит на платформе dobro.org. С 5 по 28 октября финалисты представят свои инициативы Почетному жюри на онлайн-защитах. При подведении итогов учтут оценки экспертов и дополнительные баллы народного голосования.

Международное сотрудничество развивается и в рамках ассоциации DOBRO, созданной по поручению президента России на прошлогоднем форуме. Она объединяет волонтерские организации и НКО из стран СНГ, БРИКС и дружественных государств. Первое онлайн-заседание ассоциации состоялось 20 марта 2026 года. В сентябре на Глобальной ассамблее волонтеров подготовили «Екатеринбургские тезисы» к первому за 25 лет обновлению Всеобщей декларации добровольчества. Этот пакет передается в Программу добровольцев ООН.

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