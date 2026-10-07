Месси завершил выступления за сборную Аргентины голом в матче с Бенином

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 12 0

За национальную команду нападающий провел 208 встреч и забил 126 мячей.

Фото: Reuters/Matias Baglietto

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Сборная Аргентины обыграла команду Бенина со счетом 3:0

Сборная Аргентины победила Бенин со счетом 3:0 в товарищеской встрече в Буэнос-Айресе. Этот матч стал последним для Лионеля Месси в составе национальной команды.

Нападающий отметился голом на 71-й минуте, реализовав пенальти. Еще два мяча в ворота соперника отправили Нико Пас и Николас Отаменди.

Месси завершил выступления за сборную с показателями 208 матчей и 126 голов. Он остается лучшим бомбардиром в истории аргентинской национальной команды. Также ему принадлежат рекорды результативности «Барселоны» и чемпионата Испании.

В составе сборной футболист выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды завоевал Кубок Америки и стал победителем «Финалиссимы».

Среди личных достижений Месси — восемь «Золотых мячей». Он является единственным футболистом в истории, которому удалось получить эту награду восемь раз.

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