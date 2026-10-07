Экс-мэр Сочи подал апелляцию на приговор по коррупционному делу

Экс-мэр города Сочи Алексей Копайгородский подал апелляцию на приговор о 15-летнем лишении свободы по коррупционному делу. Об этом сообщается в электронной картотеке Мещанского суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Копайгородскому, Копайгородской и Пасунько», — сообщается в базе данных. Позднее апелляцию рассмотрит Мосгорсуд.

Согласно приговору первой инстанции, Копайгородский получил 15 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, градоначальника лишили права работать на руководящих должностях на государственной службе в течение 14,5 лет. Помимо этого, его лишили награды «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Жену же Алексея, Янину Копайгородскую, приговорили к девяти годам лишения свободы, а также штрафу в 500 миллионов рублей. Ее ассистента Алексея Пасунько также оштрафовали — размер взыскания составил 190 тысяч рублей. Дело Копайгородских стало одним из громких коррупционных скандалов за последнее время.

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