От артрита до менингита: о каких болезнях может сигнализировать боль в шее

Иногда шея начинает болеть не из-за позвоночника. Причиной могут оказаться телефон, стресс, плохое зрение или даже подушка, на которой вы спите. А привычная утренняя скованность в некоторых случаях оказывается вовсе не безобидной.

Что на самом деле перегружает шею, почему боль может отдавать в голову и какие симптомы нельзя списывать на усталость — ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Ваше здоровье».

Расплата за прямохождение

Когда наши далекие предки встали на две ноги, то подписали приговор здоровью спины. Сколиоз, грыжа и протрузии — далеко не полный список того, с чем им пришлось столкнуться после отказа от четырех точек опоры.

«Наш скелет костный и окружающая его костно-мышечная система, связочный аппарат адаптируются, подстраиваются, изменение осанки есть у всех. Это наша расплата за прямохождение», – рассказал невролог, вертебролог, реабилитолог Андрей Шабунин.

Еще один подарок эволюции – реакция «бей или беги». Другими словами, ответ нашего организма на опасности – стресс.

«Прежде всего приходят в тонус мышцы плечевого пояса – трапециевидные мышцы, лировидные мышцы, то есть те, которые активизируются в ответ на то, чтобы что-нибудь схватить, ударить. Конечно, сейчас это нам уже не требуется, но тем не менее реакция осталась, она сформировалась и продолжает существовать и доставлять нам определенные проблемы, потому что мышцы в этот момент спазмируются, напрягаются, и от напряжения существует очень много дней, иногда и недель», – отмечает невролог Антон Тихоновский.

Телефон и плохое зрение: что сильнее всего перегружает шею

Основная причина многих болезней – современный образ жизни. Особенно страдает шея – самый подвижный и незащищенный отдел позвоночника. Ей приходится держать голову весом около пяти килограммов, а если мы смотрим в телефон, эта нагрузка увеличивается до пяти раз.

«Мы провоцируем мышечный синдром. Что это такое? Это когда начинают напрягаться мышцы шеи и пытаются удержать голову. Тем самым появляются болевые ощущения и мышечные зажимы, что провоцирует потом к серьезным заболеваниям, как остеохондроз шейного отдела», – объясняет офтальмолог Анастасия Милингерт.

Еще одна неожиданная причина боли в шее – плохое зрение, а точнее неправильно подобранные линзы или очки.

«Проявляется это дискомфортом в глазах, усталостью. Далее человек старается сфокусировать, направить свое зрение на определенный объект. Начинается вытягивание шеи, соответственно, появляется мышечное напряжение воротниковой зоны шеи и спины», – объясняет эксперт.

Почему после сна болит шея и начинается головная боль

Со временем патологии позвоночника могут вызывать жгучие боли, которые отдают в голову. Это состояние называют шейной мигренью. Спровоцировать приступ способно даже спальное место.

«Бывает порой, встаешь утром с головой, как будто не спал. Это шея. Потому что обыкновенная подушка дает вот один угол. Без подушки она дает другой угол. Но нас интересует единая прямая линия на матрас и ортопедическая подушка. Если у нас подушка либо обыкновенная, либо многие люди спят без подушки, это приводит к постоянному напряжению и суставов, и мышц, и так называемому постуральному стрессу. И скачкообразно увеличивает патологию шейного отдела и приводит к многочисленным проблемам», – объясняет Шабунин.

Не менее важна и поза во сне. Оптимальная - на левом боку. Так сердцу проще качать кровь, а шеи – принять физиологическое положение. А вот любителям засыпать ничком лучше пересмотреть свои привычки.

«Для того чтобы нам дышать, лежа на животе, нужно голову повернуть для дыхания. И вот это положение натягивает все мышцы и суставы в категорическую крайнюю позицию. И так длится восемь–девять часов сна», – добавляет эксперт.

Заклинило шею: чего нельзя делать самостоятельно

Если утром шею неожиданно «заклинило» и любое движение причиняет боль, пытаться резко размять ее или самостоятельно выполнять агрессивный массаж не стоит.

«Не прогревать, не массажировать самостоятельно, не идти к специалисту по иглорефлексотерапии и так далее точно не нужно. Достаточно безопасным методом является нанесение мази с нестероидным противовоспалительным средством, с анальгетиками», – рассказывает Тихоновский.

Красные флаги при боли в шее: когда нужна срочная помощь

В большинстве случаев неприятные ощущения в шее связаны с мышечным перенапряжением или другими состояниями, которые не представляют непосредственной угрозы жизни. Однако иногда боль становится одним из симптомов серьезного заболевания.

«Если болит шея и при этом повышается температура, если болит шея и при этом очень сильно кружится голова. Не дай бог пациент чувствует какую-то слабость в руке, в ноге, или у него перекашивает лицо или речь нарушается. Это те самые красные флаги, которые требуют незамедлительного обращения к врачу и вызова скорой помощи. И онкологические заболевания, и артриты различные, и даже менингит действительно может впервые проявиться просто ощущением напряжения, боли в шее», — объясняет Тихоновский.

Особенно важно не пытаться самостоятельно «вправить» шею или заглушить симптомы, если сильная боль возникла впервые и сопровождается ухудшением общего состояния.

А если неприятные ощущения появляются регулярно после работы, использования смартфона или сна, стоит искать причину, а не только бороться с болью.

Рабочая поза, зрение, уровень физической активности, стресс и условия для сна могут ежедневно создавать нагрузку на шею. Иногда изменение этих привычек оказывается не менее важным, чем средства, которые человек использует уже после появления боли.