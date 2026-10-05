Какой будет погода зимой в России: народные приметы и прогнозы синоптиков

Октябрь на Руси называли «грязником» и «назимником» — месяцем, когда природа окончательно переобувается в зиму. Именно в эти недели крестьяне без всяких метеостанций определяли, какой будет холодный сезон. Смотрели на рябину, слушали ветер, запоминали, когда улетели журавли.

А в наши дни мы опираемся на прогнозы синоптиков и метеорологов. Что же лучше предскажет погоду грядущей зимы?

Покров — главный день-предсказатель

Какой будет погода зимой в России 2026-2027: народные приметы на октябрь и прогнозы синоптиков. Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, в народном календаре стоял особняком. В старину говорили: «На Покров до обеда — осень, а после обеда — зима».

Если в этот день ударит мороз, значит, зима придет рано и будет злой. Если дождь — зима будет мягкой, с оттепелями. Ветер с севера или востока — жди метелей и сугробов. Ветер с юга — зима будет теплой. Западный ветер — к мокрому снегу и гололеду.

Если на Покров выпадал снег, зима ожидалась ранней и снежной. Если нет — ждали снега только к декабрю. А вот гром в этот день — редкое явление — предвещал короткую зиму без значительного снежного покрова.

Девушки в этот день гадали на женихов, а старики — на погоду.

«Покров, покрой землю снежком, а меня — женишком», — приговаривали незамужние.

Рябина, листья и птицы

Какой будет погода зимой в России 2026-2027: народные приметы на октябрь и прогнозы синоптиков. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Рябина в октябре — главный индикатор. Если ягод много и они крупные, значит, зима будет холодной и снежной. Природа специально кормит птиц, чтобы они выжили в холода. Если рябина стоит «в ягоде», а листья уже опали — ждали морозной зимы. А вот если рябина мелкая — зима будет так себе, ни морозов, ни снега.

Листья тоже многое расскажут. Быстрый и дружный листопад — к ранним морозам и суровой зиме. А если деревья долго не сбрасывают листву, зима будет теплой и короткой. Если к Покрову березы и дубы стояли полностью голыми, зима ожидалась мягкой. А вот если листья замерзли на ветках зелеными под инеем — готовься к лютым январским морозам.

Птицы тоже не молчали. Журавли улетели до Покрова — зима придет быстро и будет студеной. Если они кружат над домом или улетают позже — зима будет теплой. Птицы летят высоко — к дружной и теплой весне, низко — к затяжной зиме. А если синицы появились раньше октября и летают низко — зима будет ранней и морозной.

Луковая шелуха, желуди и шишки

Какой будет погода зимой в России 2026-2027: народные приметы на октябрь и прогнозы синоптиков. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Хозяйки в старину не выбрасывали луковую шелуху. По ней гадали: толстая — к морозам, тонкая — к теплу. Обильный урожай желудей тоже предвещал суровые морозы. Шишки на ели внизу — к ранним холодам, вверху — сильные морозы позже. Крупные сосновые шишки — к крепким морозам.

Смотрели и на месяц. Если молодой месяц повернут рогами на север — зима придет рано. Если рога направлены к югу — погода обещает быть долго сырой и слякотной, а зима придет поздно, примерно после 4 ноября. Комары в конце октября — к мягкой зиме. А если ива покрылась инеем — зима будет долгой, морозной, с метелями и буранами.

А что говорят синоптики

Какой будет погода зимой в России 2026-2027: народные приметы на октябрь и прогнозы синоптиков. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Народные приметы — это красиво и по-своему мудро, но современные метеорологи смотрят на океан, а не на рябину. И здесь картина получается иной. Главный «возмутитель спокойствия» этой зимой — Эль-Ниньо.

«Эль-Ниньо — климатическое явление, при котором поверхность воды в экваториальной части Тихого океана сильно прогревается, нарушая привычную циркуляцию вод и ветров. В 2026 году это явление достигло рекордной мощности и по некоторым оценкам сопоставимо с показателями 2015 года», — объясняет доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы, член Общественного совета Базовой организации государств-участников СНГ по экологическому образованию Владимир Пинаев.

Мировые СМИ уже окрестили текущее событие «Годзилла Эль-Ниньо» — настолько оно опережает предыдущие по масштабам и темпам роста температур. Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, вероятность сохранения Эль-Ниньо как минимум до февраля 2027 года очень велика.

«Из-за этого зима и правда может быть теплой, но с существенными оговорками. По данным центра погоды «Фобос», на большей части территории России температура будет выше нормы в среднем на три-четыре градуса. Холодная зима ожидается лишь в Арктической зоне, на севере Сибири и на Чукотке.

Однако отметим, прямой статистической связи между Эль-Ниньо и погодой в России нет. Даже в годы самого сильного Эль-Ниньо в прошлом веке (1997–1998) экстремальных событий на территории страны не отмечалось. Теплая зима действительно вероятна, но она может быть следствием других климатических процессов, а не напрямую зависеть от Эль-Ниньо», — отметил эксперт.

Какой погоды ждать в ближайшее время

Какой будет погода зимой в России 2026-2027: народные приметы на октябрь и прогнозы синоптиков. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Октябрь 2026 года в Центральной России, по оценкам Гидрометцентра, может оказаться холоднее обычного — до одного градуса ниже нормы. В ноябре зона холодов расширится.

При этом ключевая особенность предстоящего сезона — так называемые «температурные качели»: морозные периоды будут резко сменяться затяжными оттепелями с мокрым снегом и дождями, после чего вновь вернется арктический холод.

«Наибольшее отклонение от нормы ожидается в феврале. Вместе с теплом придет и повышенная влажность: если в декабре объем осадков будет близок к норме, то уже в январе их может выпасть на 30–40% больше положенного. Аномальной жары, опасной для здоровья, в ближайшие полгода не предвидится», — подытожил Пинаев.