Стала известна личность напавшего на конвой ФСИН в Кабардино-Балкарии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 15 0

По версии следствия, мужчина связан с производством запрещенных веществ и их сбытом.

Кто напал на конвой ФСИН

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Напавший на конвой ФСИН в Кабардино-Балкарии оказался создателем наркомагазина

Осужденный, устроивший нападение на конвой ФСИН во время этапирования в Кабардино-Балкарии, оказался создателем крупного магазина запрещенных веществ в интернете. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Речь идет о Дмитрии Пушкареве. По версии следствия, он организовал в Магаданской области производство наркотиков, а лабораторию разместил на территории молочной фермы.

Ранее Пушкарева и его предполагаемого сообщника Корнея Федунова экстрадировали из Грузии в Россию. Мужчин обвиняли в создании преступного сообщества и торговле наркотиками.

Следствие считает, что в 2023 году Пушкарев приобрел крупную партию запрещенных веществ для доставки в Магаданскую область. В 2024-м он, как утверждается, передал через тайник более 1,3 килограмма наркотиков.

Все случилось накануне в поезде Владикавказ — Адлер. Во время сопровождения одного из заключенных в уборную осужденный напал на конвоира, забрал его оружие и открыл огонь. В результате стрельбы сотрудник ФСИН погиб. Нападавшего ликвидировали правоохранители. Во ФСИН подчеркнули, что среди гражданских пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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