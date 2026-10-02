Уголовное дело возбудили по факту нападения на конвоиров в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту нападения заключенного на конвоиров. Об этом 2 октября сообщили в СК России по республике.

«По версии следствия, 2 октября 2026 года в ходе этапирования в поезде Владикавказ — Адлер один из заключенных напал на сотрудников ФСИН России и завладел огнестрельным оружием одного из них, после чего произвел множество выстрелов в сотрудников», — говорится в сообщении ведомства в канале в MAX.

В результате нападения один сотрудник погиб на месте, трое получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в вагоне поезда, перевозившего заключенных, кто-то сорвал стоп-кран, что привело к началу бунта среди арестантов. По предварительным данным, арестанты захватили оружие конвоя.

Во ФСИН сообщили, что пострадавших при инциденте в поезде Владикавказ-Адлер среди гражданского населения нет. В ведомстве в опровергли сообщения о бунте в вагоне с заключенными и уточнили, что речь идет о нападении осужденного на конвоира. Во время попытки вывести его в туалет, он завладел табельным оружием охранника и застрелил его. Затем он ранил еще троих сотрудников, которые прибыли на помощь.

В ведомстве уточнили, что ФСИН окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим при нападении.

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