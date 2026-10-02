Уголовное дело возбудили по факту нападения на конвоиров в Кабардино-Балкарии

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 43 0

Об этом 2 октября сообщили в СК РФ.

Нападение на конвой в поезде Владикавказ — Адлер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту нападения заключенного на конвоиров. Об этом 2 октября сообщили в СК России по республике.

«По версии следствия, 2 октября 2026 года в ходе этапирования в поезде Владикавказ — Адлер один из заключенных напал на сотрудников ФСИН России и завладел огнестрельным оружием одного из них, после чего произвел множество выстрелов в сотрудников», — говорится в сообщении ведомства в канале в MAX. 

В результате нападения один сотрудник погиб на месте, трое получили ранения различной степени тяжести. Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в вагоне поезда, перевозившего заключенных, кто-то сорвал стоп-кран, что привело к началу бунта среди арестантов.  По предварительным данным, арестанты захватили оружие конвоя. 

Во ФСИН сообщили, что пострадавших при инциденте в поезде Владикавказ-Адлер среди гражданского населения нет. В ведомстве в опровергли сообщения о бунте в вагоне с заключенными и уточнили, что речь идет о нападении осужденного на конвоира. Во время попытки вывести его в туалет, он завладел табельным оружием охранника и застрелил его. Затем он ранил еще троих сотрудников, которые прибыли на помощь.

В ведомстве уточнили, что ФСИН окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим при нападении. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
 
 

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

1:03
Нападение в поезде в КБР: что известно о состоянии раненых сотрудников ФСИН
1:00
«Я умерла и заново родилась»: Алла Рид едва не упала в обморок на своем концерте
0:40
Ставит рекорды не в футболе: бывший муж Бузовой устроил семейный переполох
0:23
Кошмар в прямом эфире: машина сбила журналистов на трассе в Мексике
0:21
Нападение на сотрудников ФСИН в Кабардино-Балкарии: первые кадры с вокзала
0:11
Экс-министр экономики РФ потерял сознание в центре Москвы

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Будет ли развод? — Жена Стаса Михайлова оставила неожиданный комментарий
Взломали аккаунт? Что нужно сделать, чтобы защитить деньги и личные данные
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня