В Татарстане восстановили движение по трассе после обрушения надземного перехода

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

На участке завершили демонтаж конструкции.

В Татарстане обрушился пешеходный мост: последние новости

Фото: MAX/ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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Движение для транспорта по автодороге Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана восстановлено после обрушения надземного пешеходного перехода. Об этом сообщил Минтранс республики в канале в мессенджере МАКС.

Демонтаж конструкции завершили в ночь на 7 октября. Сейчас специалисты разрабатывают новую схему организации движения, в том числе с установкой светофора, который позволит пешеходам безопасно пересекать трассу. Проект должны согласовать с Госавтоинспекцией МВД по Татарстану.

Переход в селе Кощаково обрушился 6 октября после того, как грузовик столкнулся с его опорой. Часть конструкции упала на проезжую часть, из-за чего движение на участке временно ограничили и организовали объезд.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир грузового автомобиля. Водителя госпитализировали, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Пассажиру медицинская помощь была оказана на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Брянской области после атаки беспилотника на железнодорожном перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста. В результате происшествия с железнодорожных путей сошли десять вагонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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