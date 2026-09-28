В Брянской области в результате атаки БПЛА обрушилась часть моста

В Брянской области после атаки беспилотного летательного аппарата на железнодорожном перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, в результате чего с путей сошли 10 вагонов. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет», — написал Ковальчук.

По словам врио губернатора, произошедшее стало результатом целенаправленного удара по железнодорожной инфраструктуре.

На месте происшествия устанавливаются последствия атаки. Информация о повреждениях и дальнейших работах на участке уточняется.

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