В Брянской области в результате атаки БПЛА обрушилась часть моста
С железнодорожных путей сошли 10 вагонов.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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В Брянской области после атаки беспилотного летательного аппарата на железнодорожном перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, в результате чего с путей сошли 10 вагонов. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет», — написал Ковальчук.
По словам врио губернатора, произошедшее стало результатом целенаправленного удара по железнодорожной инфраструктуре.
На месте происшествия устанавливаются последствия атаки. Информация о повреждениях и дальнейших работах на участке уточняется.
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