В Брянской области в результате атаки БПЛА обрушилась часть моста

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 70 0

С железнодорожных путей сошли 10 вагонов.

В Брянской области в результате атаки БПЛА обрушилась часть

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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В Брянской области после атаки беспилотного летательного аппарата на железнодорожном перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, в результате чего с путей сошли 10 вагонов. Пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет», — написал Ковальчук.

По словам врио губернатора, произошедшее стало результатом целенаправленного удара по железнодорожной инфраструктуре.

На месте происшествия устанавливаются последствия атаки. Информация о повреждениях и дальнейших работах на участке уточняется.

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